Путин поручил разобраться в истории с обыском у кемеровских блогеров

Президент Владимир Путин назвал «безобразием» историю о выезде столичной опергруппы для обыска у кемеровского блогера Алексея Псковитина из YouTube-канала «Немагия» по иску от банкира Олега Тинькова. Прямую трансляцию с заседания Совета по правам человека вел канал «Россия-24».

О данном случае главе государства рассказал журналист Максим Шевченко. Он не назвал конкретных фамилий, упомянув лишь об обыске правоохранителями из Москвы у блогеров в Кемеровской области, высмеявших некоего «олигарха». По всей вероятности, речь шла об авторах видеоканала «Немагия» Михаиле Печерском и Алексее Псковитине (обыск по делу о клевете проходил в начале сентября только у Псковитина).

«Что касается [этого случая], то это вообще безобразие — если там частные дела какие-то, но опергруппа приехала. Значит правоохранительные органы обслуживают олигархов каких-то? Надо просто с этим разобраться. Я поскольку не знаю сути дела, но посмотрим обязательно», — ответил Путин.

Кроме того, Шевченко в своем выступлении сообщил о случаях нарушения прав заключенных-мусульман в местах лишения свободы в РФ. Путин согласился, что и это направление требует дополнительного внимания.

Напомним, в конце сентября адвокат кемеровских видеоблогеров Александр Зинуров заявил о намерении Тинькова прекратить судебные разбирательства и отозвать иски.