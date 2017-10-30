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В кузбасской шахте горного мастера задавил электровоз

Главная Происшествия
Кемерово
12:47 30 Октября 2017
шахта, кузбасс, гибель, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
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Следователи Кузбасса начали проверку обстоятельств инцидента, произошедшего в минувшее воскресенье на одной из шахт Ленинска-Кузнецкого. Находившийся под землей работник шахты был задавлен электровозом.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области, инцидент произошел рано утром. 34-летний горный мастер ехал на электровозе, проверяя состояние подземного хода. Рядом с ним находился водитель. В какой-то момент мастер случайно зацепился рабочей курткой за один из крюков в кровле шахты.

- Его выдернуло и затянуло между бортом электровоза и выработки,  протянув около трех метров до момента пока электровоз не остановился, - рассказали в ведомстве.

Следователи пояснили, что, в соответствии с требованиями безопасности, мастер не имел права ехать с машинистом – он должен был находиться в вагоне или идти пешком. Тело погибшего доставили на поверхность. СУ СК региона проводит доследственную проверку.

Фото: pixabay.com

 

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