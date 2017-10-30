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Работникам двух шахт УК «Заречная» полностью выплатили зарплату

Главная Происшествия
Кемерово
10:22 30 Октября 2017
зарплата, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Перед работниками АО «Шахта «Заречная» и АО «Шахта «Алексиевская» полностью погасили долги по зарплате. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда Кемеровской области.

«Задолженность по заработной плате за август 2017 года на сегодняшний день погашена в полном объеме. 4 086 работников предприятия получили заработную плату на сумму более 168 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

По информации заместителя губернатора Кемеровской области Евгения Хлебунова, долг угольной компании «Заречная» у кредиторов выкупил «Промышленно-торговый союз» (ПТС), структура УК «Востокуголь». Основной кредитор компании — Газпромбанк.

Компания «Заречная» — основное градообразующее предприятие моногорода Полысаево, общая численность работников компании составляет порядка 4,3 тыс. человек, или 38% от общей численности его трудоспособного населения. Как сообщалось, компания находятся в процедуре наблюдения с начала года. Приблизительно с этого же времени стали накапливаться долги по зарплате. В состав УК входят три угледобывающих предприятия — АО «Шахта «Заречная», АО «Шахта «Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» и АО «Шахта «Алексиевская».

На минувшей неделе Аман Тулеев обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой привлечь нынешних собственников «Заречной» к уголовной ответственности.

Балансовые запасы угольной компании «Заречная» составляют 482 млн тонн, строящейся шахты «Сибирская» — 178 млн тонн. В 2016 году компания занимала в Кузбассе девятое место по объему добычи.

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