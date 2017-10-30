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Экс-глава СКР Кузбасса стал фигурантом еще одного уголовного дела

Главная Происшествия
Кемерово
08:34 30 Октября 2017
общество, уголовное, дело, взятка, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Бывшего руководителя управления Следственного комитета по Кемеровской области Сергея Калинкина подозревают в получении взяток. О возбуждении нового уголовного дела сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия.

Напомним, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вымогательства по предварительному сговору 51% акций АО «Разрез «Инской» у Антона Цыганкова в ноябре 2016 года. Рыночная стоимость акций составляет не менее 1 млрд рублей. Среди восьми фигурантов дела высокопоставленные чиновники, представители СУ СК РФ по области и бизнеса Кемеровской области. Руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области Сергея Калинкина суд арестовал, его доверенное лицо Геннадий Вернигор первоначально также находился под стражей, однако позднее суд сменил ему меру пресечения на домашний арест.

Олигарх Щукин, с которым Калинкин фигурируют в другом уголовном деле, сообщил, что в 2012-м и 2014 годах преподнес генералу Калинкину два BMW X5. Согласно материалам проверки, в 2012 году юрист Геннадий Вернигор приобрел и оформил на свое имя BMW X5. Кроссовер стоимостью 4 млн рублей и генеральную доверенность с правом продажи автомашины он передал Калинкину, а тот в июне 2013 года уступил иномарку всего за 250 тыс. рублей Екатерине Гобрусевой, матери своей гражданской жены. Затем, полагают силовики, кроссовер был продан уже по реальной стоимости.

В 2014 году Щукин, по данным следствия, вручил генералу Калинкину еще один BMW X5 в близкой к максимальной комплектации стоимостью примерно 6 млн рублей.

Оба кроссовера обнаружены и изъяты следователями как вещественные доказательства по делу. Иномарки были переданы генералу якобы «за общее покровительство».

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