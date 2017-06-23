Аман Тулеев не планирует уходить в отставку из-за проблем со здоровьем

Глава Кемеровской области Аман Тулеев намерен вернуться к работе после прохождения курса реабилитации. Губернатор планирует исполнять свои обязанности до конца полномочий в 2020 году. Информацию об этом журналистам подтвердили в Кремле и в областной администрации.

С 22 мая Аман Тулеев ушел в отпуск,однако 1 июня он не вышел на работу из-за ухудшения состояния здоровья. Позже власти Кузбасса сообщили, что губернатор находится на больничном, так как он перенес операцию на позвоночнике, которую провели в Германии.

«Сейчас он находится в регионе, проходит курс реабилитации. Состояние стабильно хорошее, его здоровье не вызывает опасений»,— рассказали в пресс-службе Кемеровской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что никаких кадровых решений в связи с операцией Амана Тулеева не принималось.