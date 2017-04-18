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В Кузбассе семейную пару обвинили в смерти двух опекаемых детей

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Кемерово
09:56 18 Апреля 2017
общество, происшествия, убийство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следствие в Кемеровской области предъявило обвинение 41-летнему мужчине и его 42-летней супруге, которые подозреваются в том, что, взяв под опеку трех воспитанников детского дома-интерната для умственно отсталых детей города Мыски, истязали их и убили одного из подростков. Об этом сообщили  в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В марте 2016 года стало известно, что из семьи, воспитывающей троих детей из Мысковского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, пропал 18-летний молодой человек. В ходе проверки было установлено, что сведений о нем нет с лета 2015 года.

Было возбуждено дело об убийстве, по которому опекуны проходили свидетелями. При этом они особого беспокойства не проявляли и сообщали ложную информацию. Как передает «Интерфакс», тело мальчика позднее нашли в водоеме с черепно-мозговой травмой.

В сентябре семья стала распродавать имущество и выехала в Краснодарский край, однако их доставили к следователю. В ходе допроса было установлено, что у пары исчез 16-летний опекаемый ребенок. Супруги заявили, что он сбежал в районе Новосибирска, однако позднее было обнаружено его тело.

«Также установлено, что зачастую опекуны применяли к детям физическое насилие, нетерпение к их поступкам, хотя при оформлении опеки получали информацию о заболеваниях детей и возможном поведении», — говорится в сообщении управления.

В результате 41-летнего мужчину и его 42-летнюю жену обвинили в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

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