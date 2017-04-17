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Подъемный кран упал из-за ветра у строящегося храма в Кемерово

Главная Происшествия
Кемерово
16:56 17 Апреля 2017
общество, происшествия, кран
Автор: Sibnovosti.ru
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Гусеничный подъемный кран в понедельник днем упал из-за сильного ветра на Притомском проспекте в городе Кемерово, инцидент обошелся без жертв и разрушений, сообщили в пресс-службе компании «СДС-Строй», которая ведет строительство на этой территории.

Пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Последствия инцидента устраняются. По предварительной версии, кран упал из-за сильного ветра.

На фотографиях, размешенных в социальных сетях, видно, что техника упала за пределы огороженной строительной площадки, в том числе — частично на внутриквартальную дорогу, в нескольких метрах от которой были припаркованы автомобили.

По данным управления МЧС по области, в понедельник на территории региона ожидается сильный ветер местами до 24 м/с.

Фото: vk.com / «Регион 42»

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