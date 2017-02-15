Более 200 горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе

Работники шахты «имени Кирова» в Ленинск-Кузнецком (Кемеровская область) были эвакуированы из-за срабатывания датчиков уровня метана, сообщили в пресс-службе городской единой дежурной диспетчерской службы.

«Сработал датчик метана, после этого все находившиеся в шахте работники - более 200 человек - вышли на поверхность самостоятельно, пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

На месте работали горноспасатели, осуществлялся контроль аэрогазовой обстановки. После этого шахта возобновила работу в штатном режиме.