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Более 200 горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе

Главная Происшествия
Кемерово
10:53 15 Февраля 2017
общество, происшествия, эвакуация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Работники шахты «имени Кирова» в Ленинск-Кузнецком (Кемеровская область) были эвакуированы из-за срабатывания датчиков уровня метана, сообщили в пресс-службе городской единой дежурной диспетчерской службы.

«Сработал датчик метана, после этого все находившиеся в шахте работники - более 200 человек - вышли на поверхность самостоятельно, пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

На месте работали горноспасатели, осуществлялся контроль аэрогазовой обстановки. После этого шахта возобновила работу в штатном режиме.

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