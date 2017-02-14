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В Кузбассе предложили метод борьбы с «группами смерти»

Главная Происшествия
Кемерово
12:00 14 Февраля 2017
соцсети, дети, интернет, кузбасс, группа
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Интернет-сообщества, предлагающие подросткам опасные для жизни игры, либо откровенно шантажирующие детей, появляются тысячами. Ответом может стать виртуальный аналог народной дружины.

На уроке естествознания десятиклассники смотрят кино. В гимназии №42 уверены, такой экспериментальный подход один из тысяч способов, как научить современных подростков мыслить самостоятельно. Интернет для таких ребят — хороший помощник. Ученикам образовательного учреждения, по мнению учителей, некогда в стенах школы смотреть что-то лишнее. Да и технической возможности зайти на сторонние сайты нет.

Елена Архипова, заместитель директора гимназии № 42: «У нас стоят интернет-фильтры на всех компьютерах, беспроводной интернет на пароле. Дети в стенах школы не могут посетить необразовательные сайты. Мы с детьми «дружим» в социальных сетях. Страницы детей для нас открыты, мы наблюдаем в каких группа наши ученики состоят. Можем своевременно сигнализировать родителям, если что-то насторожит».

«Киты в небе», «обратный отсчет», «тихий дом» — группы с такими названиями известны тем, что настраивают подростков на суицид. Сейчас этими и подобными им сообществами занимаются правоохранительные органы и другие контролирующие информационный поток глобальной сети организации.

Правда, по мнению уполномоченного по правам ребенка Кемеровской области, спросить в случае несчастья не с кого. Необходима одна структура со своим руководством и прописанными конкретными действиями.

Дмитрий Кислицын, уполномоченный по правами ребенка в Кемеровской области: «Такого органа, который бы занимался вот этими безобразиями в интернете, на сегодняшний день, нет. Я считаю, что это работа волонтерского движения, студентов, работа взрослых людей, которые ежедневно находятся в интернете и часто наблюдают эту картину».

«Кибердружина» — люди разных профессий. Которые должны своевременно сообщать о подозрительных постах в социальных сетях на страницах детей. Такие сигналы обязаны принять в правоохранительных органах и сразу же среагировать. Оповещать будут не только в полицию и родителям, но и руководству образовательных учреждений, где учатся дети, попавшие под влияния организаторов смертельного контента.

На контроле будут и те страницы, где школьники выкладывать свои снимки в обнаженном виде. О том, сколько случаев на сегодняшний день выявлено с подобными фотографиями на территории Кемеровской области, в полиции не говорят — это тайна следствия.

Как будет работать «кибердружине», и кто будет стоять у руля этой новой команды, узнаем, скорее всего, в марте. Когда, в очередной раз, соберется комиссия по делам несовершеннолетних.

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