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Как спасти детей от «групп смерти»: советы эксперта

Главная Происшествия
Кемерово
08:50 14 Февраля 2017
общество, происшествия, подросток
Фотография © МИА «Россия сегодня»
Источник:
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Подростковые «группы смерти» в соцсетях стали одной из обсуждаемых тем последних недель. Детский психолог Анастасия Муллова в эфире программы «Новости здесь» рассказала, что стоит делать подросткам и родителям, чтобы обезопасить себя в интернете.

Как отмечает эксперт, родителям нужно понимать, что увлечение подростков опасными играми — это комплексная проблема.

«Интернет является мощной альтернативой социальной площадке, которая была в наше с вами время. Сейчас дети меньше проводят времени на улицах, они не играют в «секретные» для взрослых игры, такие как строительство штабов, познание территории (...), там где дети могут играть по своим правилах, без взрослых», — отметила психолог.

В группе риска может находиться любой человек, чье эмоциональное состояние можно характеризовать, как напряженное. Радикальные методы родителей, которые направлены на то, чтобы оградить ребенка от влияния Сети, могут навредить.

«Убрать интернет совсем — это не выход, дети еще больше захотят уйти из-под этого контроля, мы потеряем доверие детей», — отмечает психолог.

О наличии у подростка мыслей об уходе из жизни могут говорить резкие перемены в привычном поведении.

«Есть определенные маркеры, если дети попали в опасные игры в Сети. Первое: если ваш ребенок внезапно становится податливым. Это может означать, что жизнь в интернете для него более интересна, чем реальная жизнь. Второе — если ребенок хочет иметь доступ к Интернету в определенные часы. Администраторы многих опасных групп «ВКонтакте» посылают задания для детей в определенное время. Третье — у детей появляются однотипные рисунки», — отметила психолог.

В общении с детьми стоит избегать грубости и недоверия. Муллова советует родителям дать подростку понять, что он может рассчитывать на их поддержку и помощь. Психолог советует не читать ребенку лекций и не давить на него, а вместо этого порассуждать с ним на волнующие темы. В целом, успех зависит от способности родителя установить близкие и доверительные отношения со своим ребенком.

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