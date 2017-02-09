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Жителя Кемерова осудили за жалобу на полицейских президенту

Главная Происшествия
Кемерово
14:33 9 Февраля 2017
общество, полиция, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Житель Кемерова написал жалобу на бездействие сотрудников правоохранительных органов в администрацию президента России. Суд обязал его отправить по тому же адресу опровержение своих слов, ообщает издание Meduza.

В начале 2015 года у жителя Кемерова сожгли автомобиль. Сотрудники полиции по горячим следам не смогли найти того, кто устроил поджог. Мужчина сначала пожаловался на бездействие полицейских главе управления МВД по Кемеровской области генералу Юрию Ларионову.

Затем мужчина пожаловался на действия полиции президенту. В своей жалобе мужчина рассказал, что в кемеровской полиции занимаются «укрывательством тяжкого преступления со стороны начальника ГУ МВД».

В октябре 2016 года начальник региональной полиции Юрий Ларионов подал на мужчину в суд и оценил нанесенный ему моральный вред в 30 тысяч рублей.

В суде решили, что Владимир Путин «не уполномочен» заниматься возбуждением уголовных дел и вести расследование. Главе полиции мужчина должен заплатить 10 тысяч рублей компенсации моральных страданий. Также суд обязал ответчика написать опровержение своих слов в администрацию президента. 

Поджигателя автомобиля  полицейские так и не нашли.

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