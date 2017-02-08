Опоздание кемеровских врачей на роды стало причиной уголовного дела

Уголовное дело по статье «халатность» возбудили в Кемерово после опоздания «скорой помощи» в новогоднюю ночь к роженице, в результате чего женщина родила ребенка дома. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.

В ночь на 1 января у беременной кемеровчанки начались преждевременные роды, она вызвала «скорую», однако медики приехали только через два часа. Как уточнили в ведомстве, в дороге автомобиль медицинской помощи сломался, бригада передала данную информацию фельдшеру по приему вызовов.

СК отмечает, что без уточнения информации о выполнении вызова он был перемещен в раздел «вызов отменен». Ведомство уточняет, что в это время родственники уже самостоятельно приняли роды у женщины, после чего снова вызвали «скорую помощь». Прибывшая вторая бригада доставила роженицу и ее ребенка в больницу.

«Следствию предстоит установить, надлежащим ли образом должностные лица организовывали выезд бригад «скорой помощи», механизмы контроля исполнения вызова… В рамках расследования назначены комплексные судебно-медицинские экспертизы новорожденной девочки и ее матери, которые определят, отразилось ли на их здоровье родоразрешение в домашних условиях без квалифицированной помощи», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, собственные проверки этого инцидента и работы Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи проводят региональный департамент здравоохранения, прокуратура и Росздравнадзор.