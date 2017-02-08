8 февраля
Кемерово
погода -8 °C
курсы валют
59.19
 
€ 63.24
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Опоздание кемеровских врачей на роды стало причиной уголовного дела

Главная Происшествия
Кемерово
14:06 8 Февраля 2017
происшествия, общество, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Уголовное дело по статье «халатность» возбудили в Кемерово после опоздания «скорой помощи» в новогоднюю ночь к роженице, в результате чего женщина родила ребенка дома. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.

В ночь на 1 января у беременной кемеровчанки начались преждевременные роды, она вызвала «скорую», однако медики приехали только через два часа. Как уточнили в ведомстве, в дороге автомобиль медицинской помощи сломался, бригада передала данную информацию фельдшеру по приему вызовов.

СК отмечает, что без уточнения информации о выполнении вызова он был перемещен в раздел «вызов отменен». Ведомство уточняет, что в это время родственники уже самостоятельно приняли роды у женщины, после чего снова вызвали «скорую помощь». Прибывшая вторая бригада доставила роженицу и ее ребенка в больницу.

«Следствию предстоит установить, надлежащим ли образом должностные лица организовывали выезд бригад «скорой помощи», механизмы контроля исполнения вызова… В рамках расследования назначены комплексные судебно-медицинские экспертизы новорожденной девочки и ее матери, которые определят, отразилось ли на их здоровье родоразрешение в домашних условиях без квалифицированной помощи», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, собственные проверки этого инцидента и работы Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи проводят региональный департамент здравоохранения, прокуратура и Росздравнадзор.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Кемерово: В Кузбассе тело пропавшего мальчика нашли в водоеме

В Кузбассе тело пропавшего мальчика нашли в водоеме

8 Февраля 2017 г.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего»
Новости Кемерово: За выходные в Сибири произошло два землетрясения

За выходные в Сибири произошло два землетрясения

6 Февраля 2017 г.
Транспортных путей или объектов ЖКХ не обнаружено
Новости Кемерово: Дело о ДТП с участием экс-главы ГИБДД Кузбасса направлено на очередную экспертизу

Дело о ДТП с участием экс-главы ГИБДД Кузбасса направлено на очередную экспертизу

2 Февраля 2017 г.
Предполагаемый виновник аварии не выходил на связь с родственниками погибших
Продвижение

Житель Прокопьевска хранил труп в гараже, чтобы получать пенсию за умершую знакомую

2 Февраля 2017 г.
В декабре 2014 года мужчина забрал из хосписа тело знакомой
Новости Кемерово: В Новокузнецке из шахты подняли тело 12-летней девочки

В Новокузнецке из шахты подняли тело 12-летней девочки

2 Февраля 2017 г.
Тело направлено на экспертизу
Новости Кемерово: Жителю Новокузнецка предъявили обвинение в убийстве школьницы

Жителю Новокузнецка предъявили обвинение в убийстве школьницы

2 Февраля 2017 г.
Извлечение тела школьницы в вентиляционном штреке всё еще ведется
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Инфраструктурные объекты на 1 млрд руб введены в строй в Анжеро-Судженске

Инфраструктурные объекты на 1 млрд руб введены в строй в Анжеро-Судженске

6 Февраля 2017 г.
Возведенная инфраструктура позволила запустить разрез «Щербиновский»
Новости Кемерово: Новокузнецкий вагоностроительный завод признан банкротом

Новокузнецкий вагоностроительный завод признан банкротом

7 Февраля 2017 г.
Заявление на банкротство предприятия подало кемеровское ООО «Вагон-Трейд СДС»
Новости Кемерово: Скульптура «Кот-мандарин» скоро появится в Новокузнецке

Скульптура «Кот-мандарин» скоро появится в Новокузнецке

3 Февраля 2017 г.
Горожанам предлагают выбрать место, где она расположится
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.