В Кузбассе тело пропавшего мальчика нашли в водоеме

Тело школьника, пропавшего накануне в городе Тайга Кемеровской области, обнаружено в искусственном водоеме вблизи жилых домов. Информацию подтвердили в пресс-службе областного следственного комитета.

«Тело 10-летнего мальчика обнаружено в водоеме. В ближайшее время следователем будет проведена процедура опознания, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить давность и причину смерти ребенка», — уточнили в пресс-службе.

По словам родственников, в понедельник около 08.30 мальчик вышел из дома в школу, однако на учебу не пришел и домой не вернулся. Днем родители всегда созванивались с ним, но сын не отвечал на звонки. Позже его телефон нашли в доме, входные двери были закрыты снаружи на навесной замок.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

В поисковых мероприятиях были задействованы более 400 человек. В областном поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» уточнили, что к поискам подключились волонтеры со всего Кузбасса и соседних регионов. Криминалисты со специальной техникой осматривали подвалы, чердаки, подъезды жилых домов. Опрошены водители и кондукторы общественного транспорта, проходящего от места проживания ребенка до школы.