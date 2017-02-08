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В Кузбассе тело пропавшего мальчика нашли в водоеме

Главная Происшествия
Кемерово
07:35 8 Февраля 2017
общество, происшествия, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
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Тело школьника, пропавшего накануне в городе Тайга Кемеровской области, обнаружено в искусственном водоеме вблизи жилых домов. Информацию подтвердили в пресс-службе областного следственного комитета.

«Тело 10-летнего мальчика обнаружено в водоеме. В ближайшее время следователем будет проведена процедура опознания, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить давность и причину смерти ребенка», — уточнили в пресс-службе.

По словам родственников, в понедельник около 08.30 мальчик вышел из дома в школу, однако на учебу не пришел и домой не вернулся. Днем родители всегда созванивались с ним, но сын не отвечал на звонки. Позже его телефон нашли в доме, входные двери были закрыты снаружи на навесной замок.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

В поисковых мероприятиях были задействованы более 400 человек. В областном поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» уточнили, что к поискам подключились волонтеры со всего Кузбасса и соседних регионов. Криминалисты со специальной техникой осматривали подвалы, чердаки, подъезды жилых домов. Опрошены водители и кондукторы общественного транспорта, проходящего от места проживания ребенка до школы.

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