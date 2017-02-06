За выходные в Сибири произошло два землетрясения

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло ночью с 4 на 5 февраля в Бурятии. Другой толчок — магнитудой 2,5 — зарегистрирован в воскресенье в Кемеровской области.

Вблизи Северомуйского железнодорожного тоннеля на Байкало-Амурской магистрали в республике Бурятия произошел подземный толчок магнитудой 3,3. Это случилось в 4 часа ночи 5 февраля. Эпицентр землетрясения находился в 30 км от поселка Северомуйск.

По информации Байкальского филиала Геофизической службы РАН, энергетический класс землетрясения 11, интенсивность в эпицентре — 5 баллов, в ближайших населенных пунктах — 4-5 баллов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, повреждений домов, транспортных путей или объектов ЖКХ не обнаружено.

Другое сейсмическое событие зарегистрировано вечером того же дня. Толчок магнитудой 2,5 произошел в Кемеровской области. Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН сообщает, что эпицентр землетрясения находился в 8,5 км от города Калтан.