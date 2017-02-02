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Дело о ДТП с участием экс-главы ГИБДД Кузбасса направлено на очередную экспертизу

Главная Происшествия
Кемерово
21:51 2 Февраля 2017
дтп, общество, авария, интервью
Источник:
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Расследование ДТП с участием бывшего начальника ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина затянулось на 9 месяцев. Близкие погибших решили ускорить процесс и просят перенести рассмотрение дела из Кемеровской области в другой регион. Об этом рассказал в эфире программы «Новости здесь» один из потерпевших в деле, Денис Лосев (его супруга погибла в происшествии).

Авария с участием Мовшина, управлявшего внедорожником Toyota Land Cruiser 200, произошла 23 апреля на трассе Кемерово — Яшкино. Автомобиль бывшего главы областного УГИБДД столкнулся с машиной Toyota Premio, в которой находились водитель и четыре пассажирки. Две из них погибли на месте происшествия, еще две позднее скончались в больнице. Среди погибших оказались мотоциклистки из красноярского клуба «Всадницы»: Галина Гаврилова, Дарья Башурова, Светлана Пермякова, а также Наталья — жена президента мотоклуба Frozen Souls Кемерово Дениса Лосева.

По словам представителя потерпевшей стороны, родственники погибших требуют проведения независимой экспертизы.

«Была проведена вторая экспертиза в Москве, сейчас ведется дополнительная там же. Некоторые из пунктов гласят, что опасность для водителя автомобиля Toyota Premio автомобилем Toyota Land Cruiser 200 в данной дорожно-транспортной ситуации не создавалась. Мы были шокированы: автомобиль ехал за сплошной линией, по встречной полосе и при этом не представлял опасности?» — рассказывает Денис Лосев.

При этом, по мнению Лосева, дело не только в противоречии выводов, но и в самом подходе экспертов, проводивших второе исследование, которые игнорируют законодательство и правила дорожного движения. В частности, утверждает потерпевший, согласно второй экспертизе на участке дороги, где произошло ДТП, нет знаков и разметки, запрещающих обгон, между тем такая разметка 1.1 (сплошная линия) в месте столкновения есть.

Предполагаемый виновник аварии не выходил на связь с родственниками погибших. 

«Нам и не нужно никаких его предложений. Мы нашими девочками не торгуем. Нам необходимо, чтобы человек был наказан по закону», — сообщил Лосев.

Потерпевшие настаивают на переводе дела в другой регион.

«Мовшин проработал в Кемеровской области много лет, занимал высокий пост. Есть у него знакомые, друзья, приятели. Соответственно, мы хотим перевести дело в другой регион, где не будет этих знакомств, где подход к делу будет более непредвзятым», — резюмирует представитель.

Добавим, Мовшину предъявлено обвинение по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание для виновника аварии по этой статье — до семи лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

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