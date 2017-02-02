Житель Прокопьевска хранил труп в гараже, чтобы получать пенсию за умершую знакомую

В Прокопьевске состоялся суд над мужчиной, который около года получал пенсию за умершую знакомую. Ему назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты в доход государства 5%.

В декабре 2014 года мужчина забрал из хосписа тело знакомой и спрятал у себя в гараже. Благодаря оставшимся у него документам и банковской карте он снимал деньги, которые перечислял Пенсионный фонд.