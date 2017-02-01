На Кузнецком проспекте в Кемерово насмерть сбили пешехода

В Кемерово под колесами иномарки погиб пешеход. Информацию подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Инцидент произошел в вечернее время во вторник, 31 января, на Кузнецком проспекте в районе остановки «Мебельная фабрика». За рулем Chevrolet Lanos находился 23-летний молодой человек. Он ехал от улицы Автозаводской к проспекту Ленина. По предварительной информации, совершил наезд на 58-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате полученных травм пострадавшая скончалась.

ГИБДД Кузбасса просит пешеходов быть внимательными, переходить дорогу только в установленных для этого местах и убеждаться в безопасности своих действий.

Фото: vk.com/auto_42