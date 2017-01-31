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Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Новокузнецке

Главная Происшествия
Кемерово
21:05 31 Января 2017
общество, происшествия, дети, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Девочка пропала 26 января. Она вышла из дома по переулку Актюбинский, чтобы поехать в гости к своей старшей сестре до конечной остановки «Абашево», где родственница должна была её встретить. С тех пор о ней ничего не было известно. В течение нескольких дней в круглосуточном режиме поиски велись следователями, криминалистами, полицейскими, волонтерами. Опрошены водитель и кондуктор автобуса, возможные свидетели преступления: таксисты, водители. Специалисты также осмотрели 41 дом, проверили чердаки, подвалы, опросили десятки человек.

Правоохранители проверяли 40-летнего местного жителя на причастность к преступлению. В его доме были обнаружены следы крови. ДНК-анализ показал, что кровь, обнаруженная в доме у подозреваемого, принадлежит пропавшему ребенку.

Обнаружено место, где предположительно, может находиться тело — это вентиляционный штрек, который расположен на окраине одного из районов города Новокузнецка. Для обследования штрека привлечены специалисты МЧС.

Назначен ряд экспертиз, в числе которых генотипоскопическая, судебно-медицинская. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство малолетнего»).

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