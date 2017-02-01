Сибирские регионы оказались в «лидерах» по подростковой преступности

Генеральная прокуратура РФ составила рейтинг российских регионов по количеству преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2016 году. По данным ведомства, наибольшее число преступлений среди молодежи зафиксировано на Урале и в Сибири и Забайкалье, наименьшее — в республиках Северного Кавказа, сообщает газета «Известия».

Всего, по данным управления правовой статистики Генпрокуратуры РФ, в 2016 году несовершеннолетними и при их участии было совершено 53 736 преступлений, что на 13,1% меньше, чем в 2015 году. При этом из общего числа подростков, нарушивших закон, около 15% находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В пятерку регионов с наибольшим количеством преступлений (из числа расследованных) попали сибирские регионы: Красноярский край, а также Кемеровская область.

По мнению экспертов ОП РФ, большой процент преступлений среди молодежи в Сибири и Забайкалье связан прежде всего с развитием в регионе субкультуры, основанной на тюремной идеологии.

По мнению адвоката Виктора Наумова, большое количество преступлений среди несовершеннолетних в Сибири и Забайкалье связано с общим уровнем дохода граждан в этих субъектах.

«Уровень зарплат там гораздо ниже, чем, например, в Москве, а потребности у всех одинаковые. Поэтому население, особенно молодежь, стремится зарабатывать больше, чтобы поднять свой социальный статус. И самым доступным заработком им представляются грабежи, кражи, разбои», — цитирует издание эксперта.