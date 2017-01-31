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Ростехнадзор признал опасным участок шахты «Заречная»

Главная Происшествия
Кемерово
12:42 31 Января 2017
общество, происшествия, техникa
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Ростехнадзор приостановил работы на участке шахты «Заречная» в Кемеровской области в связи с нарушениями, представляющими угрозу для горняков. Забой находился во взрывоопасном состоянии, сообщает пресс-служба сибирского управления Ростехнадзора.

Также сообщается, что в результате проверки установлено, что выемка угля в лаве велась при большой концентрации угольной пыли, неработающей системе автоматического газового контроля, с нарушениями в работе взрывозащитного орошения и проветривания горных выработок блока лавы.

Кроме того, при проверке подготовительного забоя «магистральный вентиляционный штрек» инспекторы ведомства установили, что он находится во взрывоопасном состоянии и не обеспечен расчетным количеством воздуха. По решению суда работы на забое приостановлены.

Ранее в январе 2017 года аналогичные нарушения Ростехнадзор выявил на другом участке шахты «Заречная». Работы на нем также приостановлены. Кроме того, после проведенной 16 января проверки в связи с нарушениями технологии выемки угля закрыт шахтоучасток «Октябрьский», на котором летом 2016 года произошло возгорание трансформатора.

В состав угольной компании «Заречная» входят ОАО «Шахта Заречная» с шахтоучастком «Октябрьский», ОАО «Шахта «Алексиевская», шахтоуправление «Анжерское» (в стадии ликвидации), строящиеся предприятия (ООО «Шахта «Сибирская» и участок «Серафимовский»), обогатительная фабрика «Спутник», угольный терминал в латвийском порту Вентспилс и ряд вспомогательных предприятий.

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