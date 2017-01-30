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Двенадцатилетняя школьница бесследно пропала в Кузбассе

Главная Происшествия
Кемерово
10:48 30 Января 2017
безопасность, дети, общение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Полиция и волонтеры в Новокузнецке продолжают разыскивать пропавшего два дня назад 12-летнего ребенка. Девочка ушла из дома вечером 26 января и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Девочка направилась в гости к своей старшей сестре, к дому которой надо было добираться автобусом. На конечной остановке сестра должна была её встретить, однако туда школьница так и не доехала. До настоящего времени её местонахождение не установлено. телефон в настоящее время выключен.

В ходе поисковых мероприятий полицейские опросили родителей, друзей и одноклассников девочки, однако никто из них не знал, где она находится. Не принесли результатов и проверки общественного транспорта, кафе, магазинов и заброшенных зданий. 

Как указано в ориентировке, опубликованной поисковиками, для розысков школьницы нужна помощь добровольцев. Стражи порядка также уточнили приметы разыскиваемой. На ней были надеты темно-синий голубая шапка с помпоном, с отворотом, темно-синий пуховик с капюшоном, с мехом того же цвета и ремнем на резинке, серые лосины, замшевые чёрные сапоги, на замке сзади, золотистого цвета; розовая олимпийка, белая майка и тёмно-синие носки. С собой девочка имела рюкзак тёмно-синего цвета.

После сообщения о пропаже девочки полиция незамедлительно организовала поиски, были привлечены сотрудники МЧС, служащие внутренних войск и волонтёры. Для расследования возможного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа из наиболее опытных сотрудников СКР. Расследованию был придан статус особо важного.

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