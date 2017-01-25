В Кемерове главврача уволили из-за опоздавшей на роды «скорой»

Главный врач Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи лишился должности за неудовлетворительную организацию работы после инцидента с бригадой медиков, опоздавшей в Новый Год к роженице, в результате чего женщина родила ребенка дома, сообщила во вторник пресс-служба региональной администрации.

«Губернатор считает, что служба скорой помощи сработала возмутительно непрофессионально. Тем более во время новогодних праздников в регионе был объявлен усиленный режим работы всех оперативных служб. В том числе учреждениям здравоохранения было поручено работать с максимальной готовностью все каникулы, а главным врачам — лично следить за работой медицинских учреждений», — говорится в сообщении.

По факту случившегося также проводится прокурорская проверка.

Инцидент произошел в ночь на 1 января. У женщины начались преждевременные роды, и примерно в 05:00 она вызвала скорую помощь. Бригада медиков, однако, прибыла лишь спустя два часа, когда роды уже закончились. Мать и ребенка увезли в областную детскую клиническую больницу.

В областном департаменте охраны здоровья населения задержку врачей объяснили тем, что машина сломалась по дороге на вызов. При этом фельдшер не сообщил диспетчеру о необходимости замены бригады. Появившаяся на свет девочка пробыла в реанимации до 23 января, сейчас ее перевели в отделение для новорожденных.

Аман Тулеев поручил своему заместителю Алексею Сергееву организовать во всех территориях инструктаж сотрудников диспетчерских служб скорой, а главам городов и районов присоединиться к этой работе, привлечь к инструктажам сотрудников территориальных отделов здравоохранения.