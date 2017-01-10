Чемпион Европы по боксу разбился в ДТП в Кузбассе

На трассе в Кемеровской области на повороте в сторону сектора Е вечером в понедельник, 9 января, произошло крупное ДТП: в результате аварии погибли три человека.

По сведениям регионального УМВД, авария произошла на 16-м километре автодороги «Чугунаш — Шерегеш». «Лада Гранта» врезалась в вахтовый грузовой «Урал».

По предварительным данным, «Лада Гранта» попала под грузовик из-за ошибки водителя — он не учел дорожные условия.

В машине находились трое мужчин 28, 35 и 37 лет. По данным Life.ru, среди погибших – чемпион Европы по боксу Денис Янкин.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.