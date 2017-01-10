«Металлург» подтвердил массовое отравление хоккеистов

В новокузнецком «Металлурге» подтвердили отравление 12 хоккеистов молодежной команды «Кузнецкие Медведи», а также массажиста и администратора. О случившемся рассказал главный тренер «Металлурга» Александр Китов.

Сообщается, что врачи подозревают у спортсменов острый гастроэнтерит.

«Сначала это были единичные случаи, но к 8 часам утра к нашему доктору стало обращаться все больше людей. После того, как симптомы заболевания при приеме лечебных средств не исчезли, решили вызвать скорую помощь», — цитирует Китова издание «Российская газета».

Согласно календарю Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), «Кузнецкие медведи» должны были 10-11 января провести матчи в Ханты-Мансийске.

Ранее стало известно, что после матча с «Тюменским легионом» в Тюмени с подозрением на острый гастроэнтерит находятся команда игроков. МХЛ перенесла матчи «Кузнецких медведей» с ханты-мансийскими «Мамонтами Югры». По информации тюменских властей, госпитализированы 14 человек, еще 16 осмотрены. Состояние заболевших стабильное.