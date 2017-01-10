«Металлург» подтвердил массовое отравление хоккеистов

В новокузнецком «Металлурге» подтвердили отравление 12 хоккеистов молодежной команды «Кузнецкие Медведи», а также массажиста и администратора. О случившемся рассказал главный тренер «Металлурга» Александр Китов.
Сообщается, что врачи подозревают у спортсменов острый гастроэнтерит.
«Сначала это были единичные случаи, но к 8 часам утра к нашему доктору стало обращаться все больше людей. После того, как симптомы заболевания при приеме лечебных средств не исчезли, решили вызвать скорую помощь», — цитирует Китова издание «Российская газета».
Согласно календарю Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), «Кузнецкие медведи» должны были 10-11 января провести матчи в Ханты-Мансийске.
Ранее стало известно, что после матча с «Тюменским легионом» в Тюмени с подозрением на острый гастроэнтерит находятся команда игроков. МХЛ перенесла матчи «Кузнецких медведей» с ханты-мансийскими «Мамонтами Югры». По информации тюменских властей, госпитализированы 14 человек, еще 16 осмотрены. Состояние заболевших стабильное.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении следствия.