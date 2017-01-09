В Юргинском районе Кузбасса в ДТП на трассе погибли три человека

​Два ребенка погибли в ДТП в Кемеровской области 8 января. Авария произошла около 15:00 (11:00 мск) на 179-м км трассы «Новосибирск-Иркутск» на территории Юргинского района Кемеровской области, сообщает ГУ МВД.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада-2114», двигаясь из Кемерово в сторону Новосибирска, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате — выехал на встречную полосу и там столкнулся с грузовым автомобилем Freightliner.

Очевидцы ДТП рассказывают, что легковой автомобиль закрутило на месте, затем «Лада» вылетела под фуру.

В ДТП погиб 36-летний водитель «Лады» и двое его пассажиров — девочки 4 и 7 лет. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены еще два пассажира легкового автомобиля: 34-летняя женщина и 6-летний мальчик.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа МВД.

Накануне спасатели предупреждали жителей Кузбасса об ухудшении погодных условий: на 8 января в регионе прогнозировали снег, местами метели, гололедные явления, на дорогах ухудшение видимости.