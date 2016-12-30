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Сибирское агентство новостей
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В Кемерове возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием BMW X6

Главная Происшествия
Кемерово
10:58 30 Декабря 2016
общество, происшествия, авария
Автор: Sibnovosti.ru
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Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту ДТП с внедорожником под управлением адвоката, который врезался в остановку в городе Кемерово, в результате чего погибла женщина, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 22 декабря на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской. Водитель автомобиля BMW X6, двигаясь по Ленина, не справился с управлением, автомобиль выбросило к остановке, где стояли люди.

В результате ДТП тяжелые травмы получила 34-летняя женщина, которая позже скончалась в больнице.

«Следственными органами СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.

Как уточнили в СУ СК, по делу назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская установит причину смерти женщины, автотехническая должна ответить на несколько вопросов — мог ли водитель предотвратить ДТП, была ли превышена скорость, в исправном ли состоянии находился автомобиль, а также состояние дорожного полотна в соответствии с требованиями безопасности.

«Все эти факторы как по отдельности, так и в совокупности могли привести к ДТП. Также следователи установили очевидцев ДТП, наличие видео, с которым сейчас работают эксперты», — добавили в ведомстве.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: vk.com / «Регион 42», «Инцидент Кемерово»

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