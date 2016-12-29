В отношении экс-главы Следкома Кузбасса возбудили новое уголовное дело

Центральный районный суд Новосибирска продлил до 13 апреля арест бывшего главы Следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергея Калинкина.

Ранее суд продлил домашний арест вице-губернатора Кемеровской области Алексея Иванова и учредителя «ПТК Уголь» Александра Щукина, обвиняемых по тому же уголовному делу.

СК 14 ноября возбудил уголовное дело по факту вымогательства по предварительному сговору 51% акций АО «Разрез «Инской» у Антона Цыганкова. Их рыночная стоимость составляет не менее 1 млрд рублей.

Центральный районный суд Новосибирска отправил 6 подозреваемых по делу под домашний арест до 13 января — и. о. первого замгубернатора Александра Данильченко, вице-губернатора Алексея Иванова, начальника департамента административных органов администрации области Елену Троицкую, замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел кемеровского главка СК Сергея Крюкова, старшего следователя этого отдела Артемия Шевелева и учредителя ООО «ПТК «Уголь» Александра Щукина.

Всем им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

Кроме того, действия представителей СК и обладминистрации проверяются на предмет превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).