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Сибирское агентство новостей
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В отношении экс-главы Следкома Кузбасса возбудили новое уголовное дело

Главная Происшествия
Кемерово
13:12 29 Декабря 2016
общество, происшествия, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Центральный районный суд Новосибирска продлил до 13 апреля арест бывшего главы Следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергея Калинкина.

Ранее суд продлил домашний арест вице-губернатора Кемеровской области Алексея Иванова и учредителя «ПТК Уголь» Александра Щукина, обвиняемых по тому же уголовному делу.

СК 14 ноября возбудил уголовное дело по факту вымогательства по предварительному сговору 51% акций АО «Разрез «Инской» у Антона Цыганкова. Их рыночная стоимость составляет не менее 1 млрд рублей.

Центральный районный суд Новосибирска отправил 6 подозреваемых по делу под домашний арест до 13 января — и. о. первого замгубернатора Александра Данильченко, вице-губернатора Алексея Иванова, начальника департамента административных органов администрации области Елену Троицкую, замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел кемеровского главка СК Сергея Крюкова, старшего следователя этого отдела Артемия Шевелева и учредителя ООО «ПТК «Уголь» Александра Щукина.

Всем им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

Кроме того, действия представителей СК и обладминистрации проверяются на предмет превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

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