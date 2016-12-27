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Сибирское агентство новостей
Кемерово
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В Кузбассе грузовой поезд сбил 26-летнего мужчину

Главная Происшествия
Кемерово
09:01 27 Декабря 2016
общество, происшествия, железные дороги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Житель Кемеровской области выжил после того, как в пьяном состоянии попал под грузовой поезд, которому он шел навстречу по рельсам. Об этом сообщает пресс-служба Кузбасского линейного управления полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью в понедельник на станции Яшкино. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на человека, но поезд не успел остановиться и травмировал мужчину.

«Пострадавший, 26-летний житель поселка, шел прямо на грузовой состав, навстречу поезду. Он не реагировал на звуковые сигналы, которые подавал машинист. Молодой человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и, видимо, провел на морозе достаточно длительное время. В итоге он сломал пять ребер, но чудом остался жив», — говорится в сообщении.

Как отметили в транспортной полиции, помимо сломанных ребер, медики констатировали у пострадавшего сильное общее переохлаждение. Сейчас он находится в больнице.

Ведомство уточняет, что с начала декабря это уже пятое травмирование на железной дороге в зоне деятельности Кузбасского ЛУ МВД.

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