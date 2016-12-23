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Сибирское агентство новостей
Кемерово
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В Кемерове адвокат на BMW X6 протаранил остановку

Главная Происшествия
Кемерово
15:31 23 Декабря 2016
общество, происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
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Следователи проводят проверку по факту ДТП в Кемерове, в результате которого погибла женщина, сообщает портал «Сибдепо».

По данным пресс-службы Следственного управления СК РФ по области, накануне вечером автомобиль BMW въехал в остановку, на которой находились люди.

«Водитель автомобиля BMW X6, двигаясь по проспекту Ленина областного центра, не справился с управлением. Автомобиль выбросило к остановке, где стояли люди. 34-летнюю женщину с тяжелыми травмами госпитализировали, в больнице женщина от полученных травм скончалась», — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, автомобилем управлял адвокат.

«Освидетельствование сотрудника на наличие алкоголя в крови показало, что он был трезвый. В ближайшее время будет назначена автотехническая экспертиза. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе.

Следствие просит откликнуться возможных очевидцев ДТП, водителей с видеорегистратором, которые проезжали мимо в момент происшествия.

Фото: vk.com / «Регион 42», «Инцидент Кемерово»

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