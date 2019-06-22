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Горняков в угольном Кузбассе будут лечить в отдельных кабинетах

Главная Здоровье
Кемерово
16:39 22 Июня 2019
общество, здоровье, горняки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Власти Кузбасса приняли решение создать на базе действующих поликлиник амбулаторные участки для горняков. На территории региона работают более 150 угольных предприятий, сообщили в областном департаменте охраны здоровья населения. 

На данный момент работники угольных разрезов проходят профилактические осмотры и лечение в поликлиниках на общих основаниях. Власти Кузбасса намерены «отделить» горняков, чтобы сохранить их здоровье. 

«В регионе не теряет своей остроты проблема высокой смертности среди молодых мужчин трудоспособного возраста - работников угольных предприятий. Чтобы сохранить здоровье работников, на территориях, где есть угольные предприятия планируется воссоздать амбулаторные специализированные участки, они будут отвечать за диспансеризацию и лечение сотрудников угольных предприятий», — рассказали в пресс-службе.

Уже в сентябре 2019 года отдельные кабинеты для горняков откроются в городской больнице крупнейшего шахтерского города региона Междуреченска и на базе Областного центра охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.

В будущем такие шахтерские амбулатории появятся и в других медучреждениях Кузбасса.

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