Горняков в угольном Кузбассе будут лечить в отдельных кабинетах

Власти Кузбасса приняли решение создать на базе действующих поликлиник амбулаторные участки для горняков. На территории региона работают более 150 угольных предприятий, сообщили в областном департаменте охраны здоровья населения.

На данный момент работники угольных разрезов проходят профилактические осмотры и лечение в поликлиниках на общих основаниях. Власти Кузбасса намерены «отделить» горняков, чтобы сохранить их здоровье.

«В регионе не теряет своей остроты проблема высокой смертности среди молодых мужчин трудоспособного возраста - работников угольных предприятий. Чтобы сохранить здоровье работников, на территориях, где есть угольные предприятия планируется воссоздать амбулаторные специализированные участки, они будут отвечать за диспансеризацию и лечение сотрудников угольных предприятий», — рассказали в пресс-службе.

Уже в сентябре 2019 года отдельные кабинеты для горняков откроются в городской больнице крупнейшего шахтерского города региона Междуреченска и на базе Областного центра охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.

В будущем такие шахтерские амбулатории появятся и в других медучреждениях Кузбасса.