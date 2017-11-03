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Кузбасские хирурги в два этапа провели уникальную операцию новорожденному

Главная Здоровье
Кемерово
08:20 3 Ноября 2017
общество, здоровье, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Хирурги Кемеровской областной детской клинической больницы спасли новорожденного, выполнив уникальную торакоскопическую операцию. Малыш появился на свет вместе с братом-близнецом раньше времени с незрелыми легкими, слишком малым весом (1700 граммов) и атрезией пищевода.

«Перед нами стоял выбор: сделать операцию как раньше – открыто, через большой разрез, но в один этап, либо эндоскопическим способом в два этапа. Если у нас есть возможность свести хирургическую агрессию для ребенка к минимуму, мы эту возможность всегда используем», — рассказал замдиректора по хирурги областной больницы Константин Ковальков.

На первой стадии необходимо было восстановить дыхательные функции. Первую видео эндоскопическую операцию ребенок перенес на третьи сутки после рождения. Врачи перевязали трахеопищеводный свищ, который мешал дышать. Для возможности кормления  была установлена гастростома. Так врачи сумели отсрочить операцию по воссозданию пищевода. Второй этап был проведен спустя три недели. Через несколько миллиметровых проколов с помощью эндоскопического инструментария хирурги создали пищевод.

«В данном случае нам удалось скорректировать порок с минимальной травмой, с максимальным эффектом для ребенка и без опасений за то, что пациент сможет перенести это вмешательство», — заключил хирург.

После операции ребенок смог самостоятельно дышать и питаться.

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