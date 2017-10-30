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Подарите родителям здоровье!

Главная Здоровье
Кемерово
08:49 30 Октября 2017
курорт, лечение, здоровье, подарки, акция
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Что представляет собой родительская любовь?

Вероятнее всего на этот простой и вечный вопрос не подберется ни одного одинакового ответа. У каждого из нас своя характеристика и своя трактовка. Едина, пожалуй, только суть: родительская любовь – это связь без материи. Это сердца, нашедшие один ритм.

Мы знаем, что дома нас всегда ждут. Иногда годами, ведь чувства не изнашиваются, а настоящая любовь не боится седин. А мы… Мы заняты. Нам – некогда. Некогда заехать в гости, некогда позвонить, некогда помочь с ремонтом, начавшимся еще прошлым летом.

Замечаем ли мы, как много получаем? Понимаем ли, что отдаем, порой, гораздо меньше?

Для благодарности нет подходящего часа, нет назначенной даты. Никогда не поздно подарить близким то, что они действительно заслужили. Санаторий «Россия» готов помочь вам в этом. Подарите родителям здоровье! Тем более, что сейчас стоимость санаторно-курортной путевки (с лечением) для пенсионеров снижена на 10%*.

Комплекс услуг, входящий в стоимость путевки, разработан специально для тех, кто хочет восстановить как физическое, так и эмоциональное состояние. Специалисты санатория «Россия» подберут вашим дорогим родителям индивидуальный комплекс медицинских процедур, созданных с учетом состояния здоровья и сопутствующих заболеваний. Также мы предлагаем комфортное проживание в номере, оснащенном современной бытовой техникой, вкусное и полезное питание, посещение спортивных, оздоровительных и косметологических центров, прогулки по окрестностям красавицы-Белокурихи, различные развлекательные программы, мероприятия и многое другое.

Позаботьтесь о родных – они заботились о вас с самого рождения!

Курорт Белокуриха, санаторий «Россия».

Тел. 8-800-250-3770
8 (38577) 37777

info@sanrussia.ru
www.sanrussia.ru

*Подробные условия акции. Сроки акции: с 31.10.2017 по 31.12.2017

Фото: санаторий «Россия»
На правах рекламы

Подарите родителям здоровье!
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