Ученые спрогнозировали ситуацию по заболеваемости туберкулезом

Ученые предсказали рост заболеваемости туберкулезом. Новосибирские математики смоделировали ситуацию на предстоящий год. И оказалось, что в Сибири станет больше пациентов с устойчивыми формами болезни.

Прогноз основан на данных о количестве больных, числе лечебных учреждений и еще нескольких десятков фактов.

Ольга Криворотько, сотрудница лаборатории Новосибирского государственного университета: «На основании этих данных мы можем благодаря математическому аппарату и теории обратных и неконкретных задач построить нужный алгоритм, который подберет коэффициент для Кемеровской области и сделает этот прогноз».

В Кузбассе предсказали снижение числа, заболевших туберкулезом. На практике, как говорят врачи, давать точный прогноз, полученный математическим путем, пока нельзя. Врачи больше расчитывают на аппарат для исследования анализов. Он ускоряет процесс исследования с трех месяцев до трех недель.

Светлана Саранчина, главный областной специалист-фтизиатр департамента охраны здоровья населения: «Срок очень важен. Чем раньше мы знаем чувствительность возбудителя, тем раньше мы можем назначить индивидуально подобранную схему лечения, которая гарантировано будет эффективно действовать у пациента».

Теория новосибирских математиков нашла практическое подтверждение в кузбасских колониях. По результатам прошлого года выводы ученых кажутся обоснованными. Тюрьмы перестают быть зонами риска для распространения туберкулеза. За 2016 год число заболевших снизилось на 38%.

Олег Краснов, начальник медицинской службы ГУФСИН Кемеровской области: «Все медикаментозные средства на лечение туберкулеза любой формы, лечения ВИЧ-инфекции, предоставляется централизованными поставками из Москвы. И это доступно всем осужденным».

Почти половина заключенных прибывает в колонии уже с диагнозом туберкулез. Так называемая «болезнь бедных» поражает всех, несмотря на финансовое положение. Бактерии мутируют, вырабатывая иммунитет к лекарствам. В Кемеровской области уже начали применять препараты нового поколения. Становится все больше противников вакцинации, начитавшихся статей из интернета.

С учетом этих и других фактов, новосибирская математическая модель пока может помочь врачам в борьбе с туберкулезом только в теории.