Жительница Кузбасса получит медаль Джослина

Беловчанка Нелли Румянкина 28 декабря получит медаль за 50 лет жизни с диабетом. Она станет первой жительницей Кузбасса, кому вручат медаль Джослина.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента охраны здоровья населения, награду присуждают людям, страдающим этим заболеванием более 50 лет и имеющим документальное подтверждение длительности анамнеза.

Отмечается, что в настоящий момент в Кемеровской области сахарный диабет (СД) диагностирован у 66 тысяч 782 человек. Из них СД 1 типа выявлен у 3 тысяч 707 кузбассовцев.