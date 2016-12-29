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Жительница Кузбасса получит медаль Джослина

Главная Здоровье
Кемерово
10:48 29 Декабря 2016
общество, здоровье, болезнь, награда
Источник: Продвижение
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Беловчанка Нелли Румянкина 28 декабря получит медаль за 50 лет жизни с диабетом. Она станет первой жительницей Кузбасса, кому вручат медаль Джослина.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента охраны здоровья населения, награду присуждают людям, страдающим этим заболеванием более 50 лет и имеющим документальное подтверждение длительности анамнеза.

Отмечается, что в настоящий момент в Кемеровской области сахарный диабет (СД) диагностирован у 66 тысяч 782 человек. Из них СД 1 типа выявлен у 3 тысяч 707 кузбассовцев.

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