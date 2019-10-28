Нужна ли страховка для автомобиля?

Мы все знаем, что требуется автострахование онлайн, но когда приходит время его покупать, все автомобили - и все водители - не создаются равными. Разные суммы страховки необходимы для разных периодов вашей жизни, и минимальные требования будут зависеть от многих факторов.

Одним из важных, но иногда запутанных аспектов страхования автомобилей является покрытие столкновений. Страховое покрытие от столкновений предназначено для покрытия расходов на ремонт или замену в случае аварии, будь то другой водитель или наезд на стационарный объект, такой как дерево или забор. Это также может быть полезно в тех случаях, когда ваш автомобиль сбит водителем с недостаточной страховкой.

Хотя страхование от столкновения не требуется по закону, если вы покупаете или сдаете в аренду автомобиль, кредитное учреждение, как правило, требует, чтобы вы приобрели как покрытие от столкновения, так и полное покрытие. Когда автокредит погашен, вы можете принять решение о сохранении или прекращении покрытия вашего столкновения.

Знайте свои страховые потребности

То, что вам больше не нужно иметь страховку от столкновения, не обязательно означает, что вы не должны этого делать.

Факторы, которые необходимо учитывать при принятии решения о том, требуется ли вам покрытие столкновений, включают в себя:

Сколько стоит страховая компания каско? Как правило, покрытие столкновения стоит свыше десяти тысяч рублей в год. Если в вашей водительской книжке было несколько несчастных случаев, возможно, вы платите еще больше.

Можете ли вы позволить себе отремонтировать или заменить свой автомобиль? Если у вас нет материального положения, чтобы взять на себя эти ремонтные работы из кармана, вам, вероятно, необходимо сохранить страховое покрытие.

Стоимость ремонта также может зависеть от типа транспортного средства, которым вы управляете. Обеспечение покрытия при столкновении страховкой автомобиля, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, поможет вам в будущем еще больше сэкономить.