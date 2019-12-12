В Новокузнецке введен режим «черного неба»

В Новокузнецке в период с 11 по 13 декабря введен режим неблагоприятных метеоусловий (режим «черного неба»), сообщили в администрации города.

«Жителям города рекомендуется не находиться длительное время на открытом воздухе, при возможности выехать в загородную зону; отказаться от проветривания жилых помещений, офисов, помещений детских дошкольных учреждений, образования, здравоохранения», - говорится в сообщении местных властей.

В администрации города также сообщили, что специалисты проводят проверку автотранспорта на дымность выхлопных газов.