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В Новокузнецке введен режим «черного неба»

Главная Экология
Кемерово
14:24 12 Декабря 2019
экология, кузбасс, ситуация
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новокузнецке в период с 11 по 13 декабря введен режим неблагоприятных метеоусловий (режим «черного неба»), сообщили в администрации города.

 «Жителям города рекомендуется не находиться длительное время на открытом воздухе, при возможности выехать в загородную зону; отказаться от проветривания жилых помещений, офисов, помещений детских дошкольных учреждений, образования, здравоохранения», - говорится в сообщении местных властей.

В администрации города также сообщили, что специалисты проводят проверку автотранспорта на дымность выхлопных газов.

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