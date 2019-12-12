Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил Топкинский цементный завод

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил Топкинский цементный завод (дочернее предприятие АО «ХК «Сибцем»). Визит состоялся в рамках реализации региональной платформы «Чистый уголь-зеленый Кузбасс».

Управляющий директор ООО «Топкинский цемент» Алексей Оспельников рассказал главе региона о современном электрофильтре ELEX, установленном на вращающейся печи № 3. Новое оборудование было торжественно введено в эксплуатацию в феврале текущего года. Реализация масштабного экологического проекта позволила предприятию добиться значительного сокращения выбросов пыли: по оценкам специалистов, данный показатель снизился почти на 90% в год. В то же время уровень очистки отходящих газов печного агрегата достигнет 99,9%. Затраты на приобретение и монтаж оборудования в 2017–2019 годах составили 266 млн рублей.

Ранее на печи обжига № 3 использовался электрофильтр ПГД-4х50. Однако со временем система газоочистки устарела. Специалисты провели ее полную реконструкцию с установкой более эффективного электрофильтра, позволяющего существенно уменьшить уровень запыленности газов на выходе.

«Мы ставим много задач для строительной отрасли, конечно, большая нагрузка ложится на крупнейшего в регионе производителя цемента — Топкинский цементный завод. Вместе с тем, одно из главных требований, которые мы предъявляем промышленникам – соблюдение экологических стандартов, – подчеркнул Сергей Цивилев. – Топкинцы внедрили современный электрофильтр и в разы снизили выбросы пыли. Лично убедился сегодня – на территории чистый снег. А значит на жителей выбросы действуют еще меньше. Этот хороший пример для промышленников, которые должны следовать новым экологическим стандартам региона».

«Модернизация аспирационной системы вращающейся печи № 3 Топкинского цемзавода – один из самых масштабных экологических проектов «Сибирского цемента». «В планах компании – установить электрофильтры ELEX на первой и второй печах обжига. На приобретение и монтаж оборудования холдинг направит около 600 миллионов рублей», – рассказал управляющий директор ООО «Топкинский цемент» Алексей Оспельников.

Фото: АО «ХК «Сибцем»

По материалам АО «ХК «Сибцем»