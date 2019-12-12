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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил Топкинский цементный завод

Главная Экология
Кемерово
10:43 12 Декабря 2019
предприятие, губернатор, визит, экология, технологии
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил Топкинский цементный завод (дочернее предприятие АО «ХК «Сибцем»). Визит состоялся в рамках реализации региональной платформы «Чистый уголь-зеленый Кузбасс».

Управляющий директор ООО «Топкинский цемент» Алексей Оспельников рассказал главе региона о современном электрофильтре ELEX, установленном на вращающейся печи № 3. Новое оборудование было торжественно введено в эксплуатацию в феврале текущего года.  Реализация масштабного экологического проекта позволила предприятию добиться значительного сокращения выбросов пыли: по оценкам специалистов, данный показатель снизился почти на 90% в год. В то же время уровень очистки отходящих газов печного агрегата достигнет 99,9%. Затраты на приобретение и монтаж оборудования в 2017–2019 годах составили 266 млн рублей.

Ранее на печи обжига № 3 использовался электрофильтр ПГД-4х50. Однако со временем система газоочистки устарела. Специалисты провели ее полную реконструкцию с установкой более эффективного электрофильтра, позволяющего существенно уменьшить уровень запыленности газов на выходе.

«Мы ставим много задач для строительной отрасли, конечно, большая нагрузка ложится на крупнейшего в регионе производителя цемента — Топкинский цементный завод. Вместе с тем, одно из главных требований, которые мы предъявляем промышленникам – соблюдение экологических стандартов, – подчеркнул Сергей Цивилев. – Топкинцы внедрили современный электрофильтр и в разы снизили выбросы пыли. Лично убедился сегодня – на территории чистый снег. А значит на жителей выбросы действуют еще меньше. Этот хороший пример для промышленников, которые должны следовать новым экологическим стандартам региона».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил Топкинский цементный завод

«Модернизация аспирационной системы вращающейся печи № 3 Топкинского цемзавода – один из самых масштабных экологических проектов «Сибирского цемента». «В планах компании – установить электрофильтры ELEX на первой и второй печах обжига. На приобретение и монтаж оборудования холдинг направит около 600 миллионов рублей», – рассказал управляющий директор ООО «Топкинский цемент» Алексей Оспельников.

Фото: АО «ХК «Сибцем»
По материалам АО «ХК «Сибцем»

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