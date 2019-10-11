Экологи представили рейтинг микрорайонов Красноярска по чистоте воздуха

Активисты экологического проекта «Красноярск.Небо» представили рейтинг самых чистых микрорайонов Красноярска. Лидеры списка горожан не удивят – это микрорайоны Удачный и Академгородок. Территориями с относительно чистым воздухом в Красноярске стали Северный и Взлетка, жители которых часто жалуются на загазованную атмосферу.

Самая неблагоприятная экологическая ситуация наблюдается в микрорайоне Первомайский, в границах улицы Павлова и Щорса, а также в центре города и на ул. Железнодорожников, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Здесь воздух один из самых грязных, и нередко фиксируются самые максимальные значения», – отметили авторы рейтинга.

Активисты добавили, что составляли рейтинг на основе собственных датчиков, а они пока покрывают не весь город.