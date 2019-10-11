11 октября
Кемерово
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Экологи представили рейтинг микрорайонов Красноярска по чистоте воздуха

Главная Экология
Кемерово
09:02 11 Октября 2019
общество, красноярск, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Активисты экологического проекта «Красноярск.Небо» представили рейтинг самых чистых микрорайонов Красноярска. Лидеры списка горожан не удивят – это микрорайоны Удачный и Академгородок. Территориями с относительно чистым воздухом в Красноярске стали Северный и Взлетка, жители которых часто жалуются на загазованную атмосферу.

Самая неблагоприятная экологическая ситуация наблюдается в микрорайоне Первомайский, в границах улицы Павлова и Щорса, а также в центре города и на ул. Железнодорожников, передает корреспондент Sibnovosti.ru

«Здесь воздух один из самых грязных, и нередко фиксируются самые максимальные значения», – отметили авторы рейтинга.

Активисты добавили, что составляли рейтинг на основе собственных датчиков, а они пока покрывают не весь город.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экология / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Кузбассу определили объем снижения вредных выбросов

Кузбассу определили объем снижения вредных выбросов

27 Августа 2018 г.
Новокузнецк включен в число 12 приоритетных городов для улучшения качества воздуха
Новости Кемерово: Власти Кузбасса начали поиски источника загрязнения воды в городе Тайга

Власти Кузбасса начали поиски источника загрязнения воды в городе Тайга

2 Августа 2018 г.
Обнаруженный в воде марганец имеет природное происхождение
Новости Кемерово: Кемеровскую ГРЭС обязали снизить вредные выбросы в атмосферу

Кемеровскую ГРЭС обязали снизить вредные выбросы в атмосферу

12 Июля 2018 г.
Назначен штраф в размере 80 тысяч рублей
Новости Кемерово: Прокуратура Кузбасса проверит обращения по факту загрязнения реки Кия

Прокуратура Кузбасса проверит обращения по факту загрязнения реки Кия

11 Июля 2018 г.
Ранее жители обратили внимание на замутнение Кии и ее притока реки Кундат
Новости Кемерово: Мэр Новокузнецка рассказал об источнике загрязнения Абы

Мэр Новокузнецка рассказал об источнике загрязнения Абы

7 Мая 2018 г.
Борьба за чистоту реки Аба будет продолжена
Новости Кемерово: Воду в реке Яя, где превышено содержание марганца, насытят кислородом

Воду в реке Яя, где превышено содержание марганца, насытят кислородом

17 Января 2018 г.
Именно под городом Тайга проходит марганцевая жила
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Кузбасские мэры уходят в отставку

Кузбасские мэры уходят в отставку

7 Октября 2019 г.
За неделю свои посты покинули четыре чиновника
Новости Кемерово: В Красноярском крае открыто более 7 тысяч вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей

В Красноярском крае открыто более 7 тысяч вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей

9 Октября 2019 г.
Предложения доступны в базе «Работа в России»
Новости Кемерово: Бесплатная парковка в аэропорту Красноярска закрыта на ремонт

Бесплатная парковка в аэропорту Красноярска закрыта на ремонт

7 Октября 2019 г.
Водителям предлагают оставлять машины там, где раньше был шлагбаум
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356

<