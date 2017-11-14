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Суд обязал «Распадскую» построить очистные сооружения из-за загрязнения реки

Главная Экология
Кемерово
09:32 14 Ноября 2017
прокуратура, проверка, постановление, вода, река
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Суд в Кемеровской области по требованию прокуратуры обязал ПАО «Распадская» провести реконструкцию очистных сооружений на реке Ольжерас в Междуреченском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокурорская проверка установила, что ПАО «Распадская» сбрасывает сточные воды без соответствующей очистки.

«Сбрасываемые воды недостаточно очищены, их качество не соответствует установленным требованиям, не соблюдаются нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов», — говорится в пресс-релизе.

При этом отмечается, что компании вносились предписания об устранении нарушений, но они не были устранены, и в мае 2017 года предприятие привлекли к административной ответственности за загрязнение воды марганцем и взвешенными веществами. «Распадская» пыталась обжаловать решение в областном суде, однако он также подержал прокуратуру и постановил выполнить работы до 1 февраля 2019 года.

ПАО «Распадская» объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области —три шахты, один разрез, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав компании «Евраз».

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