26 октября
Кемерово
погода -4 °C
курсы валют
57.61
 
€ 67.77
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Кузбасские парламентарии приняли решение о создании «зеленого пояса» Кемерова

Главная Экология
Кемерово
09:39 26 Октября 2017
общество, экологи, экология, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Совет народных депутатов Кемеровской области принял решение о создании лесопаркового «зеленого пояса» в Кемерове, общая площадь которого составит почти 8,5 тысячи гектаров. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

«Принятый закон предусматривает создание лесопарковых «зеленых поясов» в границах городских населенных пунктов, то есть зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, и устанавливает запреты на повреждение лесопарковых зон, где запрещены сплошные рубки, усилена административная ответственность и четко определен порядок и сроки создания «зеленых щитов», — сообщил журналистам председатель комитета по вопросам промышленной политики, ЖКХ, имущественных отношений и экологии кузбасского парламента Олег Литвин.

Специалисты выяснили, что городские леса и леса, расположенные на территории Кемеровского района, образуют единую естественную экологическую систему реликтовых сосновых лесов. При этом основную угрозу существованию этих лесных массивов несет их хозяйственное освоение через перевод лесных земель в земли поселений и продажу лесных участков под строительство, прокладку дорог, бесплатную передачу под дачное строительство, отметили в облсовете.

«В результате экологическая функция этих лесов снижается. Усугубляется ситуация и тем, что пригородные и городские леса не поставлены на кадастровый учет, не имеют лесохозяйственного регламента, отсутствует их охрана. Рассмотрев материалы общественников, депутаты кузбасского парламента приняли постановление о создании лесопаркового «зеленого пояса города Кемерово и включении в его состав городских и прилегающих лесов и лесопарковых зон», — пояснили в облсовете.

Отметим, закон предусматривает изменение границ зеленого пояса, но с обязательным включением туда такого же по площади участка, как тот, что убывает в результате строительства объектов. В отношении инициатора вырубки соответствующих лесов, действует обязанность обеспечить лесовосстановление в равных площадях.

Экология / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Суд взыскал с «СУЭК-Кузбасса» 60,2 млн руб. ущерба землям

Суд взыскал с «СУЭК-Кузбасса» 60,2 млн руб. ущерба землям

25 Августа 2017 г.
Разбирательство по иску началось в декабре 2016 года
Новости Кемерово: Около 3 млрд рублей направят в Кузбассе на программы года экологии

Около 3 млрд рублей направят в Кузбассе на программы года экологии

22 Февраля 2017 г.
План природоохранных мероприятий предусматривает «76 основных пунктов»
Новости Кемерово: Повышенный уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Кемерове

Повышенный уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Кемерове

13 Февраля 2017 г.
Концентрация диоксида азота в Заводском районе составила 2,1 ПДК
Новости Кемерово: Жители Тайги жалуются на плохое качество водопроводной воды

Жители Тайги жалуются на плохое качество водопроводной воды

6 Февраля 2017 г.
Вода не пригодна не только для питья, но и для бытовых нужд
Новости Кемерово: В Кузбассе оштрафовали три предприятия за загрязнение воздуха

В Кузбассе оштрафовали три предприятия за загрязнение воздуха

26 Января 2017 г.
На предприятиях не были организованы санитарно-защитные зоны
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Прокуратура обнаружила нарушения при добыче угля в Новокузнецком районе

Прокуратура обнаружила нарушения при добыче угля в Новокузнецком районе

25 Октября 2017 г.
Прокуратура также выявила факт незаконной вырубки деревьев
Новости Кемерово: Аллея для игры в шахматы открылась в Новокузнецке

Аллея для игры в шахматы открылась в Новокузнецке

25 Октября 2017 г.
Реконструкция сада началась в рамках празднования 400-летия города
Новости Кемерово: Гендиректор УК «Заречная» проработал всего месяц

Гендиректор УК «Заречная» проработал всего месяц

23 Октября 2017 г.
В руководстве угольной компании продолжается кадровая ротация
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.