Кузбасские парламентарии приняли решение о создании «зеленого пояса» Кемерова

Совет народных депутатов Кемеровской области принял решение о создании лесопаркового «зеленого пояса» в Кемерове, общая площадь которого составит почти 8,5 тысячи гектаров. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

«Принятый закон предусматривает создание лесопарковых «зеленых поясов» в границах городских населенных пунктов, то есть зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, и устанавливает запреты на повреждение лесопарковых зон, где запрещены сплошные рубки, усилена административная ответственность и четко определен порядок и сроки создания «зеленых щитов», — сообщил журналистам председатель комитета по вопросам промышленной политики, ЖКХ, имущественных отношений и экологии кузбасского парламента Олег Литвин.

Специалисты выяснили, что городские леса и леса, расположенные на территории Кемеровского района, образуют единую естественную экологическую систему реликтовых сосновых лесов. При этом основную угрозу существованию этих лесных массивов несет их хозяйственное освоение через перевод лесных земель в земли поселений и продажу лесных участков под строительство, прокладку дорог, бесплатную передачу под дачное строительство, отметили в облсовете.

«В результате экологическая функция этих лесов снижается. Усугубляется ситуация и тем, что пригородные и городские леса не поставлены на кадастровый учет, не имеют лесохозяйственного регламента, отсутствует их охрана. Рассмотрев материалы общественников, депутаты кузбасского парламента приняли постановление о создании лесопаркового «зеленого пояса города Кемерово и включении в его состав городских и прилегающих лесов и лесопарковых зон», — пояснили в облсовете.

Отметим, закон предусматривает изменение границ зеленого пояса, но с обязательным включением туда такого же по площади участка, как тот, что убывает в результате строительства объектов. В отношении инициатора вырубки соответствующих лесов, действует обязанность обеспечить лесовосстановление в равных площадях.