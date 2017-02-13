Повышенный уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Кемерове

Предприятия и производства Кемеровской области переведены на режим снижения количества выбросов загрязнений в атмосферу, сообщили в пресс-службе Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По сведениям гидрометцентра в январе в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске был зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферы сажей, диоксидом азота, анилином, оксидом углерода, фенолом и пылью.

В областном центре максимальная концентрация сажи в Центральном, Заводском, Кировском и Ленинском районах города превысила предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 2,4 раза. Концентрация диоксида азота в Заводском районе составила 2,1 ПДК. Максимальная концентрация анилина в Рудничном и Центральном районах превысила норму в 1,4 раза.

Также в прошлом месяце специалисты зафиксировали в Центральном, Заводском и Рудничном районах повышенный уровень загрязнения воздуха оксидом углерода – максимальная концентрация примеси составила 1,3 ПДК. В Рудничном районе уровень концентрация фенола составила 1,1 ПДК.