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Жители Тайги жалуются на плохое качество водопроводной воды

Главная Экология
Кемерово
09:30 6 Февраля 2017
общество, здоровье, происшествия
Источник:
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Жители города Тайга в Кемеровской области пожаловались на качество питьевой воды в многоквартирных домах.

В 2015 году специалисты Роспотребнадзора обнаружили превышение вредных веществ в реке Яя. Вода содержала аммиак и фенол, который превышал ПДК в 1,4 раза, а так же  марганец —  в 25 раз. В итоге была сформирована система очистки, которая позволила убрать фенол и марганец из системы городского водоснабжения. Для этого потребовалось устанавливать дополнительные фильтры очистки воды, применять сорбенты для нейтрализации химических веществ. На решение проблемы из областного бюджета выделили 15 млн рублей.

Местные жители утверждают, что ситуация повторяется. Вода не пригодна не только для питья, но и для бытовых нужд.

В чем причина низкого качества воды — у местных жителей много версий. Согласно одной из них, новый фильтр обрабатывал в час всего 7 кубометров воды из необходимых 80.

«Основная причина, на мой взгляд, в том, что последствия от порыва яшкинского коллектора до сих пор не устранены. Потому что все тяжелые сбросы остаются на дне. Плюс гниет древесина. Она при реакции с водой выделяет фенол», — комментирует ветеран труда Виктор Махонин.

В администрации города Тайга ситуацию комментировать отказались. Между тем, по данным Роспотребнадзора, качество воды в городе удовлетворительное.

Местные жители собирают деньги на независимую экспертизу воды в другом регионе.

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