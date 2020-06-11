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Граффити с изображением медиков украсят здания Новокузнецка

Главная Культура
Кемерово
19:00 11 Июня 2020
общество, культура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Новокузнецкие уличные художники украсят здания города граффити с изображением медиков – героев сегодняшнего времени. Это подарок врачам и горожанам ко Дню России в рамках фестиваля уличного искусства.

Картины в стиле Street art появятся на фасадах домов на ул. Кирова 91, ул. Тольятти 51А, Павловского 1Б, Металлургов 20 и Бардина 9.

«Будут созданы композиции о врачах и ученых (вирусологах, эпидемиологах) — тех, кто в непростое время лечит наших горожан и находится на передовой», - рассказал в соцсетях глава города Сергей Кузнецов.

Украшать город граффити будут художники из Томска и Новокузнецка.

Отметим, что фестиваль граффити в эти дни проходит и в Кемерово. В столице Кузбасса художники создали собирательный образ героя эпохи пандемии – в белых халатах Халк, капитан Америка, Росомаха, доктор Айболит.

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