Кемеровчанам предлагают пройтись «По следам легендарного оружейника»

В Кемеровском областном краеведческом музее стартует квест «По следам легендарного оружейника» - его проводят в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Михаила Калашникова. Об этом рассказали в администрации Кузбасса.

Квест откроется 19 ноября. Игра раскрывает историю оружия, создателем которого был Калашников. Для этого в музее воссоздали несколько локаций, отражающих жизненный путь изобретателя.

«Гости музея в ходе испытаний узнают о первом изобретении Калашникова – танковом счетчике, за создание которого его лично наградил маршал Жуков, о разработке первого опытного образца ППК 1. Сотрудники музея расскажут о знаменитой победе конструктора в государственном конкурсе на лучший образец оружия, после которого автомат Калашникова был взят на вооружение Советской Армией и объявлен изобретением XX века», - рассказали организаторы квеста.

Посетителям даже помогут разобрать макет автомата АК-74М и создать собственный образец оружия.

Фото: kuzbasskray.ru