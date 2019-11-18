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Кемеровчанам предлагают пройтись «По следам легендарного оружейника»

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Кемерово
14:32 18 Ноября 2019
культура, музей
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровском областном краеведческом музее стартует квест «По следам легендарного оружейника» - его проводят в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Михаила Калашникова. Об этом рассказали в администрации Кузбасса. 

Квест откроется 19 ноября. Игра раскрывает историю оружия, создателем которого был Калашников. Для этого в музее воссоздали несколько локаций, отражающих жизненный путь изобретателя. 

«Гости музея в ходе испытаний узнают о первом изобретении Калашникова – танковом счетчике, за создание которого его лично наградил маршал Жуков, о разработке первого опытного образца ППК 1. Сотрудники музея расскажут о знаменитой победе конструктора в государственном конкурсе на лучший образец оружия, после которого автомат Калашникова был взят на вооружение Советской Армией и объявлен изобретением XX века», - рассказали организаторы квеста. 

Посетителям даже помогут разобрать макет автомата АК-74М и создать собственный образец оружия. 

Фото: kuzbasskray.ru

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