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В сентябре Красноярск примет фестиваль «Азия – Сибирь – Европа»

Главная Культура
Кемерово
15:54 28 Августа 2019
общество, культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа» пройдет в Красноярске с 7 по 24 сентября. На площадках краевой филармонии выступят прима Большого театра Анна Аглатова, ансамбль исторических духовых инструментов «L`Esprit du vent», альтист Лука Раньери, итальянский квартет «Klezmerata Fiorentina», а также уже известные красноярскому зрителю музыканты - Ву Вэй, Виктор Третьяков, Сергей Догадин и другие.
«Жанровая палитра фестиваля уникальна, будут представлены и оперные арии, и инструментальные соло, а также дуэты и квартеты.

Кроме того, в фестивале примут участие три известных красноярских музыкальных коллектива: Красноярский камерный оркестр, ансамбли «Siberian percussion» и «L`Esprit du vent». На сцене они выступят в музыкальном диалоге друг с другом. Музыканты «L`Esprit du vent» также представят отдельную эксклюзивную программу – «Ночная музыка», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Также на фестивале в Красноярске состоится мировая премьера оркестровой сюиты для струнных, ударных и трубы Эньотта Шнайдера – «Spirits of Siberia» (Духи Сибири). Он написал ее, вдохновившись пейзажами Сибири, – Енисеем и заповедником «Столбы». 
Отметим, что в этом году фестиваль пройдет в 18 раз. Продажа билетов открыта в кассах Красноярского камерного оркестра, Красноярской филармонии и Органного зала.

Фото: siberia-europe.ru

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