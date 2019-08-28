В сентябре Красноярск примет фестиваль «Азия – Сибирь – Европа»

Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа» пройдет в Красноярске с 7 по 24 сентября. На площадках краевой филармонии выступят прима Большого театра Анна Аглатова, ансамбль исторических духовых инструментов «L`Esprit du vent», альтист Лука Раньери, итальянский квартет «Klezmerata Fiorentina», а также уже известные красноярскому зрителю музыканты - Ву Вэй, Виктор Третьяков, Сергей Догадин и другие.

«Жанровая палитра фестиваля уникальна, будут представлены и оперные арии, и инструментальные соло, а также дуэты и квартеты.

Кроме того, в фестивале примут участие три известных красноярских музыкальных коллектива: Красноярский камерный оркестр, ансамбли «Siberian percussion» и «L`Esprit du vent». На сцене они выступят в музыкальном диалоге друг с другом. Музыканты «L`Esprit du vent» также представят отдельную эксклюзивную программу – «Ночная музыка», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Также на фестивале в Красноярске состоится мировая премьера оркестровой сюиты для струнных, ударных и трубы Эньотта Шнайдера – «Spirits of Siberia» (Духи Сибири). Он написал ее, вдохновившись пейзажами Сибири, – Енисеем и заповедником «Столбы».

Отметим, что в этом году фестиваль пройдет в 18 раз. Продажа билетов открыта в кассах Красноярского камерного оркестра, Красноярской филармонии и Органного зала.

Фото: siberia-europe.ru