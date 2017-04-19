Одну из московских улиц назовут в честь партизанки ВОВ Веры Волошиной

Улица на севере Москвы будет названа в честь героя Великой Отечественной войны Веры Волошиной, сообщает официальный сайт столичной мэрии во вторник.

Соответствующее предложение было одобрено городской межведомственной комиссией по наименованию под председательством заместителя мэра столицы Леонида Печатникова.

Улицей Волошиной назовут проектируемый проезд №6084 в Хорошевском районе, в котором много топонимов связано с именами героев и военачальников времен Великой Отечественной войны.

Разведчица Волошина родилась в шахтерской семье в Кемерове. По воспоминаниям современников, была очень сильной спортсменкой, после школы поступила в Московский институт физкультуры. Воевала вместе с Зоей Космодемьянской на подступах к Москве. В ноябре 1941 года была тяжело ранена и взята в плен. После пыток немцы повесили ее на иве. По свидетельству очевидцев, во время казни она пела «Интернационал» и говорила о том, что не боится смерти, потому что «наши все равно победят».

Подвиг долгое время оставался неизвестным. Она была убита в подмосковной деревне Головково. Звание Героя было присвоено партизанке посмертно в 1994 году.