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В Кемерове создали календарь о собаках и их писателях

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Кемерово
12:19 31 Января 2017
общество, культура
Источник: Продвижение
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Сотрудники муниципальной библиотечной системы Кемерова приняли участие в ежегодном конкурсе «Библиотечный календарь». Они изготовили календари и посвятили их писателям, книгам-юбилярам, экологическим датам, временам года, чайной церемонии и кулинарным рецептам.

Самым «литературным» был признан календарь «Собаки и их писатели». Поощрительную премию получил календарь, посвящённый японскому режиссеру-аниматору и писателю Хаяо Миядзаки, который обращает внимание подростков на экологические проблемы планеты.

Календарь-органайзер «Вечный», изготовленный из фетра, стал самым креативным. Позитивным был признан календарь о библиотечной жизни в японском стиле.

На информационном портале МАУК «МИБС» представлен «Календарь знаменательных дат», он включает всемирные и международные праздники, дни рождения известных деятелей региона.

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