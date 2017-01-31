В Кемерове создали календарь о собаках и их писателях

Сотрудники муниципальной библиотечной системы Кемерова приняли участие в ежегодном конкурсе «Библиотечный календарь». Они изготовили календари и посвятили их писателям, книгам-юбилярам, экологическим датам, временам года, чайной церемонии и кулинарным рецептам.

Самым «литературным» был признан календарь «Собаки и их писатели». Поощрительную премию получил календарь, посвящённый японскому режиссеру-аниматору и писателю Хаяо Миядзаки, который обращает внимание подростков на экологические проблемы планеты.

Календарь-органайзер «Вечный», изготовленный из фетра, стал самым креативным. Позитивным был признан календарь о библиотечной жизни в японском стиле.

На информационном портале МАУК «МИБС» представлен «Календарь знаменательных дат», он включает всемирные и международные праздники, дни рождения известных деятелей региона.