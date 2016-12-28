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В Кузбассе пройдет концерт-реквием в память об ансамбле Александрова

Главная Культура
Кемерово
09:14 28 Декабря 2016
общество, происшествия, культура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Концерт-реквием, посвященный памяти участников ансамбля имени Александрова и его художественного руководителя, главного дирижера генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибших при крушении самолета Ту-154, пройдет в Государственной филармонии Кузбасса, сообщила пресс-служба учреждения.

«Губернаторский духовой оркестр даст концерт на большой сцене филармонии в память о погибших артистах и музыкантах академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Погибшие в авиакатастрофе артисты — весь цвет ансамбля, лучшие солисты, весь хор — наши коллеги», — говорится в сообщении.

Художественного руководителя коллектива, главного военного дирижера России, народного артиста РФ Валерия Халилова в Кузбассе считают крестным отцом Губернаторского духового оркестра. Именно по его рекомендации в 2015 году коллектив возглавил подполковник Анатолий Кашеваров. В день презентации оркестра, 10 марта 2016 года, Халилов лично прибыл на концерт, дал пресс-конференцию, а во время концерта дирижировал вновь созданным оркестром.

«Несмотря на очень плотный график, не приехать на презентацию духового оркестра я не мог. Для меня кузбасский оркестр — это крестник. И я обязуюсь его творчески опекать», — сказал тогда Халилов на встрече с кемеровскими журналистами.

«Спустя несколько месяцев после того торжественного события оркестр даст концерт в память о большом артисте, композиторе и дирижере. И вечно будет помнить, как и все мы, этого удивительно талантливого, мужественного и обаятельного человека. Так же, как и всех артистов ансамбля имени Александрова», — отметили в филармонии, уточнив, что мероприятие запланировано на 28 января.

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