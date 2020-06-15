Город в Кузбассе переводят на «альтернативную котельную»

В кузбасском городе Прокопьевске изменится порядок работы системы теплоснабжения. Соответствующее распоряжение издало правительство РФ.

Согласно документу, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин, Прокопьевск отнесен к ценовой зоне теплоснабжения в соответствии с федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» (модель «альтернативной котельной»).

«Принятое решение вводит долгосрочное ценовое регулирование и усиливает ответственность единой теплоснабжающей организации за надежность и качество теплоснабжения. Это позволит нарастить вложения в систему теплоснабжения Прокопьевского городского округа, приступить к ее масштабной модернизации и обеспечить стабильность и надежность теплоснабжения», - описал предстоящие перемены сайт правительства Кемеровской области.

По данным региональных властей, обращение в минэнерго РФ о переводе Прокопьевска на режим «альтернативной котельной» в декабре прошлого года направили мэрия Прокопьевска и ООО «Теплоэнергоремонт». Объем планируемых инвестиций в систему теплоснабжения города составят 1,8 млрд руб.

«Теплоэнергоремонт» занимается выработкой тепловой энергии и подачей тепла и горячего водоснабжения потребителям. В ее составе 37 котельных.

Фото: сайт ООО «Теплоэнергоремонт»