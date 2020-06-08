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Для жителей Новокузнецка откроют новый выезд из города

Главная Экономика
Кемерово
17:31 8 Июня 2020
строительство, дорога, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году в Кемеровской области начнется проектирование новой автодороги. Она соединит село Шарап в Новокузнецке с поселком Восточный Новокузнецкого района.

Протяженность трассы составит 9,4 км. Ширина проезжей части (по две полосы в каждом направлении) – 8 м. Строительство объекта, которое должно начаться в 2021 году, обойдется в 1,2 млрд руб.

«Жителям Новоильинского, Заводского районов и прилегающих к ним поселков приходится проезжать через Новокузнецк и село Калачево для поездок в направлении города Кемерово. Средняя скорость движения на этом участке составляет около 30 км/ч из-за жилой застройки, светофоров, железнодорожного переезда», - говорится о необходимости новой дороги на сайте правительства Кузбасса.

Предполагается, что после появления новой трассы путь из Новоильинского, Заводского и Орджоникидзевского районов Новокузнецка до аэропорта и выезда на магистраль Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк сократится с полутора часов до 25-30 минут.

Фото: pixabay.com

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